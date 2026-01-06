Begin typing your search above and press return to search.
    6 Jan 2026 10:43 PM IST
    6 Jan 2026 10:43 PM IST

    വിദേശനാണ്യ, സ്വർണ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്​: ഏഴുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    മുംബൈ: ഓൺലൈൻ വിദേശനാണ്യ, സ്വർണ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ നിരവധി പേരിൽനിന്ന്​ 200 കോടി രൂപയിലധികം കവർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാഫിയ സംഘത്തിലെ ഏഴുപേരെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തു. നവംബറിൽ മറ്റൊരു കേസിലെ അന്വേഷണത്തിനിടെ മുംബൈ- അഹ്മദാബാദ് ഹൈവേയിലെ ലോഡ്ജിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡാണ്​ വഴിത്തിരിവായത്​.

    മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, കർണാടക, ഗോവ തുടങ്ങി 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 50 ലേറെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്​അറസ്റ്റിലായത്​. വൈവാഹിക സൈറ്റ്​, സമൂഹമാധ്യമം എന്നിവയിലൂടെ ആളുകളുമായി പരിചയം സ്ഥാപിച്ച്​ വൻ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്​ വിദേശനാണ്യ, സ്വർണ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാണ്​ തട്ടിപ്പ്. പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്നതും തട്ടിപ്പുകാരാണ്​. വിദേശത്തിരുന്നാണ്​ ഈ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ പൊലീസ്​ വൈവാഹിക പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നിക്ഷേപം തേടുന്ന ട്രേഡിങ്​ കമ്പനികളുടെ യോഗ്യതാപത്രം പരിശോധിക്കണമെന്ന്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി.

