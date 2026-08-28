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    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും...
    India
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 8:25 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 8:25 PM IST

    പഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും ഉപ്പും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ; പുതിയ നിർദേശവുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി

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    പഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും ഉപ്പും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ; പുതിയ നിർദേശവുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി
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    ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള പാക്കറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും പാനീയങ്ങൾക്കും മുൻവശത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ നിർബന്ധമാക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ.) നിർദേശിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖയിലാണ് ഈ നിർദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    സുരക്ഷിത പരിധിയെക്കാൾ കൂടുതലായി കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ചുവന്ന ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള (Hexagon) മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ നൽകുക. ലേബലിൽ "HIGH FAT", "HIGH SUGAR", "HIGH SALT", "HIGHLY SWEETENED BEVERAGE" തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദേശം.

    ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യതകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും കൂടുതൽ അറിവോടെയുള്ള ഭക്ഷണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും മറ്റ് ആരോഗ്യപരമായി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള വിഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖയിലാണ് ഈ നിർദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി പോഷകവിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന പൊതുജന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു. അമിതവണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും വിവിധ സംഘടനകളും ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോടും സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ഇന്ത്യയിലെ 100 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള ഭക്ഷ്യ-പാനീയ വിപണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഈ നീക്കം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുൻപ് സമാന ലേബലുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന വാദവുമായി ചില വ്യവസായ സംഘടനകളും പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യ-പാനീയ കമ്പനികളും ഇത്തരം നിർദേശങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നു.

    മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലതാമസത്തിനെതിരെ സാമൂഹിക സംഘടനയായ 3എസ് ആൻഡ് അവർ ഹെൽത്ത് (3S And Our Health) സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സംഘടനയുടെ അഭിഭാഷകനായ രാജീവ് ശങ്കർ ദ്വിവേദി സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പുതിയ നിർദേശം വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:new guidelinesFood Safety AuthoritylabelSupreme Court
    News Summary - Warning Labels for Foods High in Sugar, Fat, and Salt: Food Safety Authority Issues New Guidelines
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