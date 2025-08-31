Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 31 Aug 2025 11:20 PM IST
    date_range 31 Aug 2025 11:20 PM IST

    ബാങ്കുകളിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനം: മറുപടി നൽകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    ബാങ്കുകളിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനം: മറുപടി നൽകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ
    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. ബാ​ങ്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹേ​മ​ന്ത് ശ​ർ​മ എ​ന്ന​യാ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​വ​ര​വും ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത വേ​ദി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​ങ്ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ഐ.​ബി.​എ) ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വേ​ദി​യാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫോ​റം ഓ​ഫ് ബാ​ങ്ക് യൂ​നി​യ​ൻ​സും (യു.​എ​ഫ്.​ബി.​യു) ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​വ​ധി​യാ​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടും നാ​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​വ​ധി​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും അ​വ​ധി​യാ​ക്കി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ദി​ന ജോ​ലി​സ​മ​യം 30-45 മി​നി​റ്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ധ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഐ.​ബി.​എ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് പാ​ർ​ല​മെൻറി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ധ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:banksworking dayCentral Govt.
    News Summary - Five working days for banks: Central government without reply
