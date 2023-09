cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലഖ്നോക്ക് സമീപം വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേർ മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ മൂന്നുപേർ കുട്ടികളാണ്. ആനന്ദ് നഗറിലെ ഫത്തേഹ് അലി റെയിൽവേ കോളനിയിലെ വീടാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തകർന്നത്. സതീഷ് ചന്ദ്ര (40) സരോജിനി ദേവി (35), ഹർഷിത് (13), ഹർഷിത (10), അൻഷ് (അഞ്ച്) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കനത്ത മഴയിൽ കുതിർന്ന മേൽക്കൂര തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പൊലീസും ചേർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മരിച്ചിരുന്നു. 200ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇവിടുത്തെ മിക്ക വീടുകളും അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. Show Full Article

News Summary -

Five members of the family died when the roof of the house collapsed