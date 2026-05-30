'ആദ്യം നീറ്റ്, പിന്നെ സി.ബി.എസ്.ഇ, ഇപ്പോൾ സി.യു.ഇ.ടി'; പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (സി.യു.ഇ.ടി-യു.ജി 2026) വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈകിയതോടെ ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) വീണ്ടും വിവാദച്ചുഴിയിൽ. സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണമാണ് പരീക്ഷ വൈകിയതെന്ന് എൻ.ടി.എ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷകളിലെ പാളിച്ചകൾക്കും ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ സംഭവം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കഴിവുകേടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അതിഷി, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. "ആദ്യം നീറ്റ്, പിന്നാലെ സി.ബി.എസ്.ഇ, ഇപ്പോൾ സി.യു.ഇ.ടി" എന്ന് പരാമർശിച്ച അവർ, തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ കഴിവുകേടാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മൗനം വെടിയണമെന്നും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, സി.യു.ഇ.ടിയിലെ ഈ തകരാർ സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി എൻ.ടി.എ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പങ്കാളിയായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പരീക്ഷ വൈകാൻ കാരണമെന്ന് എൻ.ടി.എ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം നികത്താൻ മുഴുവൻ അധിക സമയം നൽകി പരീക്ഷ തുടരുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരീക്ഷ വൈകിയതോടെ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എൻ.ടി.എ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സഹായത്തിനായി ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളും ഇമെയിൽ വിലാസവും നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എൻ.ഇ.പി 2020-ന്റെ ഭാഗമായി 2022-ൽ അവതരിപ്പിച്ച സി.യു.ഇ.ടി-യുജി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർവ്വകലാശാലകളിലേക്കുള്ള ഏകീകൃത പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള അപേക്ഷകരും സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനുകളും കാരണം പല ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറുകളും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും എൻ.ടി.എയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിൽ ഏജൻസിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയാണ്.
