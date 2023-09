ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം സെപ്റ്റംബർ 23ന്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്'ന്റെ സാധ്യത പഠിക്കാനായി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം സെപ്റ്റംബർ 23ന് നടക്കും. മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും യോഗം. എട്ടംഗ സമിതിയാണ് യോഗം ചേരുന്നത്.

പാർലമെന്റ് സമിതിയുടെ യോഗം ചേർന്ന് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുകയും നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോക്സഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ, മുൻസിപാലിറ്റികൾ, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി, ഗുലാം നബി ആസാദ്, ഫിനാൻസ് കമീഷൻ ചെയർമാൻ എൻ.കെ സിങ്, മുൻ ലോക്സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സുഭാഷ് സി കശ്യപ്, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് സാൽവെ മുൻ വിജിലൻസ് കമീഷണർ സഞ്ജയ് കോത്താരി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം അഗർവാൾ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കും. നിയമകാര്യ സെക്രട്ടറി നിതിൻ ചന്ദ്രയാണ് സമിതിയുടെ സെ​ക്രട്ടറി. Show Full Article

First meeting of 'One Nation One Election' committee on September 23