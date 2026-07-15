അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ആദ്യ വിമാനമെത്തി; നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഗോള സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കം

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ആദ്യ വിമാനമെത്തി; നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഗോള സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കംtext_fields
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസ് വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനമാണ് നവി മുംബൈയിൽ എത്തിയത്. ഇതോടെ ഈ അത്യാധുനിക ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. ഗൾഫ് വിപണികളുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രാ സർവീസുകൾക്കൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര കാർഗോ സർവീസുകളും ഇതോടൊപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ IX-208 എന്ന വിമാനമാണ് ഈ ചരിത്ര യാത്രക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അബുദാബി പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 5.45-ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനം, ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10.20-ഓടെ നവി മുംബൈയിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കി. വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രാ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ച് കൃത്യം 201 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് കൈവരിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ നേട്ടത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവീസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഈ റൂട്ടിൽ നടത്തുക. എന്നാൽ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ജൂലൈ 29 മുതൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കൂടി പുതിയൊരു സർവീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നായി ഉയർത്തും. നവി മുംബൈയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോകുന്ന IX-207 വിമാനം ഉച്ചക്ക് 2.55-ന് പുറപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 4.35-ന് അബുദാബിയിൽ എത്തും. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റുമാണ് ഈ യാത്രക്കായി വേണ്ടി വരുന്നത്.
യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 12,671 രൂപയുടെ മികച്ച പ്രാരംഭ നിരക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ നിലവിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ശരാശരി നിരക്കായ 14,175 രൂപയേക്കാൾ കുറവാണിത് എന്നത് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും.
യാത്രാ സർവീസിന് പുറമെ വലിയൊരു വാണിജ്യ മുന്നേറ്റത്തിനും ഈ വിമാനം വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പെരിഷബിൾ (പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ) കയറ്റുമതിയും ഈ വിമാനത്തിലാണ് അയച്ചത്. ഇതോടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആഗോള കാർഗോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതും സമയബന്ധിതമായി എത്തിക്കേണ്ടതുമായ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച കോൾഡ് ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാത തുറന്നുനൽകും.
അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ, മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയണിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആഗോള പ്രവേശന കവാടമായി മാറാൻ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യോമയാന-ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബായി ഈ വിമാനത്താവളം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിവേഗം വളരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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