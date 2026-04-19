Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിരുതുനഗറിൽ പടക്ക...
    India
    Posted On
    date_range 19 April 2026 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 10:44 PM IST

    വിരുതുനഗറിൽ പടക്ക സ്ഫോടനം തുടർക്കഥ

    text_fields
    bookmark_border
    10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 26 പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്
    cancel

    ചെ​ന്നൈ: വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ട​ക്ക ന​ഗ​ര​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശി​വ​കാ​ശി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 8000ത്തി​ല​ധി​കം പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​വ​കാ​ശി​യി​ൽ മാ​ത്രം 1200ഒാ​ളം അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശി​വ​കാ​ശി​യി​ലാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന സ്ഫോ​ട​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കും. മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കും. ഇൗ ​പ്ര​ക്രി​യ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത.10 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ വി​രു​തു​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 26 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 2024 ഫെ​ബ്രു.17​ന് 10 പേ​രും 2024 ജൂ​ൺ 29ന് ​നാ​ലു​പേ​രും 2025 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ഏ​ഴു​പേ​രും ജൂ​ലൈ 22ന് ​മൂ​ന്നു​പേ​രും മ​രി​ച്ചു.

    ഈ​യി​ടെ ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ (എ​ൻ.​ജി.​ടി) നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് സം​ഘം അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പി​ഴ​വു​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ൻ​സി പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ല കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഷെ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ടി​മ​രു​ന്ന് അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മു​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​യ​മേ​വ വി​ഘ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ള​ർ പെ​ല്ല​റ്റു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷാ പി​ഴ​വ്. ഈ ​പെ​ല്ല​റ്റു​ക​ൾ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി. തെ​റ്റാ​യ കെ​ട്ടി​ട രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ൾ സ്ഫോ​ട​ന സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ഘാ​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സെ​ൻ​സി​റ്റി​വ് ആ​യ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തെ​റ്റാ​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് പ​ല അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭാ​വ​വും മ​റ്റൊ​രു മു​ഖ്യ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അം​ഗീ​കൃ​ത യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Firecracker explosion in Viruthunagar continues
