Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാജസ്ഥാനിൽ മോദി...
    India
    Posted On
    date_range 20 April 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 11:35 PM IST

    രാജസ്ഥാനിൽ മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട എണ്ണസംസ്കരണ ശാലയിൽ തീ; പരിപാടി റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ജ​യ്പൂ​ർ: രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ബ​ലോ​ത്ര ജി​ല്ല​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട പ​ച്ച്പ​ഡ്ര എ​ണ്ണ സം​സ്ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ. ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ടു​ത്ത് തീ​യ​ണ​ച്ചു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നീ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ സം​സ്ക​ര​ണ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ ഡി​സ്റ്റി​ലേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​നു സ​മീ​പ​മാ​ണ് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട​രാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഭ​ജ​ൻ​ലാ​ൽ ശ​ർ​മ ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തും നീ​ട്ടി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ​തി വൈ​കാ​തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പെ​ട്രോ​ളി​യം, പ്ര​കൃ​തി വാ​ത​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ടി​ക റാം ​കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiFirerefinary
    News Summary - Fire breaks out at oil refinery to be inaugurated by Modi
    X