    Posted On
    date_range 12 May 2026 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 12:23 PM IST

    മധ്യപ്രദേശിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തീപിടിത്തം; 12 പേർക്ക് പരിക്ക്, നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

    Petrol pump fire
    ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിക്കുകയും ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതുമണിയോടെ പച്ചോറിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സംഭവം. പരി​ക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    പെട്രോൾ പമ്പിൽ ബൈക്കിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനിടെ തീപ്പൊരി ഉണ്ടായതായും ഇതാണ് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും സാരംഗ്പുർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായി. ഒരു ഡീസൽ ടാങ്കറിലേക്കും തീ പടർന്നു. അപകടത്തിൽ നിരവധി ബൈക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.

    പരിക്കേറ്റവരെ പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഒരാളെ ചികിത്സക്കായി ഇൻഡോറിലേക്ക് മാറ്റി. അഞ്ച് പേർ ഷാജാപൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:FireMadhya Pradeshpetrol pumpmotorbikeFire at Petrol Pump
    News Summary - Fire at petrol pump in MP 12 persons injured several motorbikes damaged
