    India
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 4:10 PM IST

    അമിത് ഷാക്കെതിരായ പരാമർശം; മഹുവ മൊയ്ത്രക്കെതിരെ എഫ്‌.ഐ.ആർ

     മഹുവ മൊയ്ത്ര

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മൊയ്ത്രക്കെതിരെ എഫ്‌.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രദേശവാസി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 196 (മതം, വംശം, ജനന സ്ഥലം, താമസസ്ഥലം, ഭാഷ മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തൽ), സെക്ഷൻ 197 (ദേശീയ ഏകീകരണത്തിന് മുൻവിധിയോടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, അവകാശവാദങ്ങൾ) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ത​ല​വെ​ട്ടി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മഹുവ മൊയ്ത്ര നടത്തിയ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം. കൂടാതെ, അതിർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മ​ഹു​വ പറഞ്ഞു.

    മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹു​വ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ നാ​ദി​യ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹു​വ. മ​ഹു​വ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​നക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി.​ജെ.​പി വ​ക്താ​വ് ശ​ഹ്സാ​ദ് പൂ​നാ​വാ​ലയും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ര​വി ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സാ​ദു രം​ഗ​ത്തെത്തി.

