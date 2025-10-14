Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    14 Oct 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 10:54 PM IST

    ജി.എൻ. സായിബാബയെ അനുസ്മരിച്ച ‘ടിസ്സ്​’ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്

    ജി.എൻ. സായിബാബയെ അനുസ്മരിച്ച ‘ടിസ്സ്​’ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്
    മും​ബൈ: ജെ.​എ​ൻ.​യു മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ജി.​എ​ൻ. സാ​യി​ബാ​ബ​യു​ടെ ച​ര​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​യി​ൽ​ മെ​ഴു​കു​തി​രി ക​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​വി​ത​ക​ൾ ചൊ​ല്ലു​ക​യും ചെ​യ്ത ടാ​റ്റ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്​ (ടി​സ്സ്) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. പ​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ടി​സ്സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ബാ​ന​റു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യെ​ന്നും ജ​യി​ലി​ലു​ള്ള ജെ.​എ​ൻ.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഷ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാ​മി​നും ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ആ​രോ​പ​ണം.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30ന് ​ടി​സ്സ്​ കാ​മ്പ​സി​ലാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഷ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം, ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച്​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​യോ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രും ദൃ​ക്​​സാ​ക്ഷി​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ര​ത്തി​ൽ സാ​യി​ബാ​ബ​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്​ ചു​വ​ടെ മെ​ഴു​കു​തി​രി തെ​ളി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​വി​ത ചൊ​ല്ലു​ക​യു​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും മും​ബൈ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ടാ​ഗ്​​ചെ​യ്ത് ഫോ​ട്ടോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ടി​സ്സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​പി.​ഐ (മാ​വോ​യി​സ്റ്റ്) ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ, അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള സാ​യി​ബാ​ബ​യെ ബോം​​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2024 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 12 നാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

