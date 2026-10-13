കുടിവെള്ളം പാഴാക്കിയാൽ 5000 രൂപ പിഴ, മോഷ്ടിച്ചാൽ കേസ്: മൺസൂൺ ദുർബലമായതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 'ജല കർഫ്യൂ'text_fields
മുംബൈ: മൺസൂൺ ദുർബലമായതോടെ ജലപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെള്ളം പാഴാക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ. മഴ കുറയുകയും ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ വറ്റുകയും ചെയ്തതോടെ ജല കർഫ്യൂവിന് സമാനമായ നടപടികളുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം കഴുകൽ, പൂന്തോട്ട നനയ്ക്കൽ, തെരുവുകളോ മുറ്റങ്ങളോ വൃത്തിയാക്കൽ, നിർമ്മാണത്തിന് കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വെള്ളം പാഴാക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തിനും 5,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തും. വെള്ളം മോഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും തീരുമാനമായി. നാഗ്പൂർ മുതൽ പൂനെ, ഛത്രപതി संभाജിനഗർ (സാംബാജിനഗർ) തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒക്ടോബറിൽ പോലും താപനില 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലാണ്. ഭൂമി വരണ്ടുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ഉടനീളം ജല പ്രതിസന്ധി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാഗ്പൂർ, പൂനെ, ഛത്രപതി സാംഭാജിനഗർ എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനവും ഓറഞ്ച് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ നാഗ്പൂരിൽ റിസർവോയറുകളിൽ 58 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നാഗ്പൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (എൻ.എം.സി) ഒരുകൂട്ടം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ നിസ്സാര വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കില്ല. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരും. അനധികൃത കണക്ഷനുകളും വാട്ടർ മീറ്റർ കൃത്രിമത്വവും ക്രിമിനൽ കുറ്റമായും കണക്കാക്കും.
അനധികൃത ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളും വാട്ടർ മീറ്ററുകളിലെ കൃത്രിമത്വവും കണ്ടെത്താൻ റെയ്ഡുകൾ നടത്തും. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
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