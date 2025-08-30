Begin typing your search above and press return to search.
    ജി.എസ്.ടി സ്ലാബ് ഏകീകരണത്തിൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണമെന്ന് ധനമന്ത്രിമാർ

    എ​ട്ടു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന​നി​കു​തി ര​ണ്ട് സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ എ​ട്ടു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ മു​മ്പ് ജി.​എ​സ്.​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ചെ​യ്ത​തു​പോ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ടം കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സം മൂ​ന്ന്, നാ​ല് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭ​വ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    5, 12, 18, 28 എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ ച​​ര​​ക്ക്‌ സേ​​വ​​ന നി​​കു​​തി (ജി.​​എ​​സ്‌.​​ടി) നി​​ര​​ക്കു​​ക​​ളു​​ടെ നി​​ല​​വി​​ലെ സ്ലാ​​ബു​​ക​​ൾ ര​​ണ്ടാ​​യി ചു​​രു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യം സെ​​പ്‌​​റ്റം​​ബ​​ർ മൂ​​ന്ന്‌, നാ​​ല്‌ തീ​​യ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ ചേ​​രു​​ന്ന ജി.​​എ​​സ്‌.​​ടി കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ടും.

    പ​ഴ​യ വി​ല​ക്ക് വി​റ്റ് ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്

    പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ലു​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ നേ​ട്ടം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ണം. അ​ത​ല്ലാ​തെ വി​ല​കൂ​ട്ടി ഉ​ൽ​പ​ന്നം വി​റ്റ് നി​കു​തി​യി​ള​വി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മെ​ല്ലാം കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക​രു​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ ഫ്രി​ഡ്ജി​ന് നി​കു​തി​യി​ള​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​​പ്പോ​ൾ 1000 രൂ​പ കു​റ​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം കൂ​ട്ടി പ​ഴ​യ വി​ല​ക്ക് വി​റ്റ​ത് സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ം അറി​യാ​തെ ബാ​ഹ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി ശി​പാ​ർ​ശ

    ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത​ല്ലെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​നം പോ​ലെ ബാ​ഹ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ജി.​എ​സ്.​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പൊ​ടു​ന്ന​​നെ ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്.

    പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് പോ​ലൊ​രു തി​രി​ച്ച​ടി ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും പ​ല​രും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​ം ര​ണ്ടു​ ല​ക്ഷം കോ​ടി ​രൂ​പ

    ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന​നി​കു​തി പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം മൂ​ലം മൊ​ത്തം നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​വ​രെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജി.​എ​സ്.​ടി വ​ഴി കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ന​ഷ്ടം 20 ശ​ത​മാ​നം എ​ങ്കി​ലും വ​രും.

    ഇ​ത് എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യെ ബാ​ധി​ക്കും. വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ക്കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    ഇ​തി​നാ​യി അ​ധാ​ർ​മി​ക, ആ​ഡം​ബ​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​ക്ക് പു​റ​മെ അ​ധി​ക തീ​രു​വ ഈ​ടാ​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

    കേരളത്തിന് 8000 കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടം -ധനമന്ത്രി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ൽ വ​​ൻ​ തി​​രി​​ച്ച​​ടി​​ക്ക്‌ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കാ​​വു​​ന്ന ച​​ര​​ക്ക്‌ സേ​​വ​​ന നി​​കു​​തി (ജി.​​എ​​സ്‌.​​ടി) പ​​രി​​ഷ്കാ​​രം മൂ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 8000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും ചി​കി​ത്സ പ​ദ്ധ​തി​യെ​യും ഈ ​ന​ഷ്ടം ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി.​​എ​​സ്‌.​​ടി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ വ​​രു​​മാ​​ന ന​​ഷ്ട​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത നി​​കു​​തി നി​​ര​​ക്ക്‌ (റ​​വ​​ന്യൂ നൂ​​ട്ര​​ൽ റേ​​റ്റ്‌) 15.3 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​യാ​​ണ്‌ ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്‌. 2017-18ൽ ​​നി​​കു​​തി​​ഘ​​ട​​ന പ​​രി​​ഷ്‌​​ക​​രി​​ച്ച​​പ്പോ​​ൾ അ​​ത് 11.3 ശ​​ത​​മാ​​ന​​മാ​​ക്കി കു​​റ​​ച്ച​​തോ​​ടെ, സം​​സ്ഥാ​​ന വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തെ വ​​ലി​​യ​ തോ​​തി​​ൽ ബാ​​ധി​​ച്ചു.

    പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​​റ​​വു വ​​രു​​ന്ന വ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​ന്‌ ആ​​നു​​പാ​​തി​​ക​​മാ​​യി ന​​ഷ്ട​​പ​​രി​​ഹാ​​ര പ​​ദ്ധ​​തി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​ം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

