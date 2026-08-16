Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'ശൈഖ് ഹസീനയെ...
    India
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 9:29 AM IST

    'ശൈഖ് ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ കോടതിയുടേത്': കേന്ദ്ര സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈഖ് ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ കോടതിയുടേത്: കേന്ദ്ര സർക്കാർ
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ് ഹസീന

    ഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയെ അവിടത്തെ സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കോടതികളായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമോ നയതന്ത്രപരമോ ആയ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടുകയെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശൈഖ് ഹസീനയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ ഇന്ത്യയോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ കടുത്ത നിലപാടുകൾ മയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകളും സമാന്തരമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

    വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞ ഹസീന, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷിതമായി അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ശൈഖ് ഹസീനയ്ക്ക് എതിരെ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറുനൂറിലധികം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രക്ഷോഭസമയത്ത് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിലും നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐ.സി.ടി.) ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷയും വിധിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രധാനമായും ഹസീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളെ കോടതി വിചാരണ ചെയ്തത്. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയെന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന കുറ്റം.

    അതേസമയം, ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ട് രാജ്യം വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശൈഖ് ഹസീന തന്റെ നിലപാട് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും വിവിധ അതിക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച അവർ, ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. താൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒരവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നിയമപരമായി നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ഹസീന, അറസ്റ്റിനെയോ മറ്റ് നടപടികളെയോ താൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോടതി നിലപാടും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഹസീനയുടെ മടങ്ങി വരവും കോടതിയുടെ നിയമനടപടികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bangladeshSheikh HasinaIndia-BangladeshCentral gov
    News Summary - 'ശൈഖ് ഹസീനയെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ കോടതിയുടേത്': കേന്ദ്ര സർക്കാർ
    Similar News
    Next Story
    X