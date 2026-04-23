    date_range 23 April 2026 7:45 AM IST
    date_range 23 April 2026 7:46 AM IST

    പോര് തൃണമൂലും ബി.​ജെ.പിയും തമ്മിൽ; വോട്ട് ചോർത്താൻ മാത്രം മൂന്നാം മുന്നണി

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യും ഒ​ന്നി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച 2016നു​ശേ​ഷം വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​വു​ന്ന മൂ​ന്നാം മു​ന്ന​ണി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ട്ട​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളെ തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: രാ​ജ്യം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി ന​യി​ക്കു​ന്ന തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി​യും മാ​ത്രം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഇ​ട​ത്, ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഇ​ത​ര മു​സ്‍ലിം ചെ​റു​ക​ക്ഷി​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ച് അ​ങ്ക​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി ഇ​വ​ർ ചു​രു​ങ്ങു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും എ​ല്ലാ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, തൃ​ണ​മൂ​ലും ബി.​ജെ.​പി​യും മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ അ​വ​സാ​ന സൂ​ച​ന​ക​ൾ. 35-40 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഇ​ട​ത്, ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ.​ജെ.​യു.​പി ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഫ​ല​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചേ​ക്കു​​മെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച 250 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും പോ​ര് ര​ണ്ട് ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മാ​ത്രം. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചി​ത​റി​യാ​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ലി​നാ​കും ന​ഷ്ടം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യും ഒ​ന്നി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച 2016നു​ശേ​ഷം വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​വു​ന്ന മൂ​ന്നാം മു​ന്ന​ണി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ട്ട​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളെ തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ

    2014ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഇ​ട​ത്, തൃ​ണ​മൂ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി ക​ക്ഷി​ക​ൾ ​വെ​വ്വേ​റെ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തു​വ​രെ​യും നാ​ലു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം 17 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2016ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​തും ചേ​ർ​ന്ന് സ​ഖ്യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ​യും കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ട് പ​ക്ഷേ, 2019ൽ ​സ​ഖ്യം ത​ക​ർ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും സ​ഖ്യം ചേ​ർ​ന്ന 2021ൽ ​ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ബി.​ജെ.​പി താ​ഴോ​ട്ടു​പോ​യി. അ​ഥ​വാ, ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്ന​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യെ​ങ്കി​ൽ അ​വ പ​ല​താ​യി പോ​രാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ക്ഷേ, സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്ര പോ​ലും ശ​ക്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​യാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ശ​ക്ത​മാ​യ മൂ​ന്നാം മു​ന്ന​ണി​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് തൃ​ണ​മൂ​ലി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​മെ​ങ്കി​ലും പ​ല പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചി​ത​റു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം തൃ​ണ​മൂ​ൽ വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ.

    തൃ​ണ​മൂ​ലി​നും ഇ​ട​തി​നു​മൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലേ​റെ ത​ക​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​നി​യും ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​ർ​ട്ടി ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശു​ഭാ​ങ്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തൃ​ണ​മൂ​ലി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രെ ജ​ന​വി​കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​ല പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള​ത് വോ​ട്ട് ചി​ത​റാ​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് സു​ജ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യാ​യ മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ്, മാ​ൽ​ഡ, ഉ​ത്ത​ർ ദി​ന​ജ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ​തി​വു​പോ​ലെ മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ൾ വോ​ട്ട് പി​ടി​ക്കു​ക. വ​ഖ​ഫ് നി​യ​മം, ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും 91 ല​ക്ഷം പേ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​തോ​ടെ ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 31 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മു​സ്‍ലിം​ക​ളും 61 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പു​റ​ത്താ​യ നോ​ർ​ത്ത്- സൗ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​ന​ക​ൾ, മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ്, മാ​ൽ​ഡ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ തൃ​ണ​മൂ​ൽ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഏ​ക സി​വി​ൽ കോ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കൂ​ടി വ​ന്ന​ത് തൃ​ണ​മൂ​ലി​ലേ​ക്ക് വോ​ട്ട് ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം കു​റ​വു​ള്ള വ​ട​ക്ക്, തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം മു​ന്ന​ണി​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - Fight between Trinamool and BJP; Third Front only to steal votes
