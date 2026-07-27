കാവേരി വിഷയത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം നിരസിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർtext_fields
ചെന്നൈ: മേഖേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നിരസിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ രംഗത്ത്. കാവേരി നദീജല തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരം നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് കർഷക നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
മയിലാടുതുറയിൽ നടന്ന കർഷക ഏകോപന സമിതി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ കർഷക നേതാവായ പി.ആർ. പാണ്ഡ്യനാണ് ഈ ആവശ്യം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. മുൻകാലങ്ങളിലും ഇത്തരം നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വിളിച്ചുചേർത്തപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കാവേരി നദീജല പങ്കുവെക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വഴി മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാവൂ എന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ അതോറിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ പ്രത്യേക ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
മേഖേദാട്ടുവിൽ അണക്കെട്ട് പണിയാനുള്ള കർണാടകയുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടക സന്ദർശിക്കുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഇത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനും ഭരണഘടനക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും പാണ്ഡ്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതോടൊപ്പം, ഹൊസൂർ-ബംഗളൂരു അതിർത്തിയിൽ തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രദേശത്ത് ഭാഷാപരമായ വികാരങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ബംഗളൂരു സന്ദർശിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്ന തമിഴ്നാട് കൃഷിമന്ത്രി വിനോദ് ഇപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്നും അതുവരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും തഞ്ചാവൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
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