    Posted On
    date_range 7 May 2026 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 9:45 PM IST

    കർണാടകയിൽ കർഷക ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്നു; ആശങ്കയായി കണക്കുകൾ

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കർഷകരുടെയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയും ആത്മഹത്യകളിൽ ദേശീയതലത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായപ്പോഴും കർണാടകയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആശങ്കാജനകമായി വർധിക്കുന്നതായി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ (എൻ.സി.ആർ.ബി) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. 'അപകടമരണങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും ഇന്ത്യയിൽ 2024' എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കർണാടകയിൽ കർഷക ആത്മഹത്യകളിൽ 22.61 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2023-ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 2,423 ആത്മഹത്യകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് 2024-ൽ ഇത് 2,971 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 1,770 പേർ സ്വന്തമായി കൃഷിയുള്ളവരും 1,201 പേർ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുമാണ്. രാജ്യത്ത് കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക.

    ദേശീയതലത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ആത്മഹത്യകളിൽ 2.22 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2023-ലെ 10,786 കേസുകളിൽ നിന്ന് 2024-ൽ ഇത് 10,546 ആയി കുറഞ്ഞു. ആകെ മരിച്ചവരിൽ 4,633 പേർ കർഷകരും 5,913 പേർ കർഷകത്തൊഴിലാളികളുമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കേസുകൾ 4,151-ൽ നിന്ന് 3,824 ആയി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർണാടകയും മധ്യപ്രദേശും മാത്രമാണ് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, എൻ.സി.ആർ.ബി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജു കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.

    ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി മൂലം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളായി മാറുന്ന ദരിദ്ര കർഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയെ മറച്ചുവെക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിലും കർണാടക അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

    TAGS:farmers issuekaranatakaStatistics
    News Summary - Farmer Suicides on the Rise in Karnataka; Statistics Raise Concern
