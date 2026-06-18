തമിഴ്നാട്ടിൽ 75,000 രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളും

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Posted Ondate_range 18 Jun 2026 10:26 AM IST
Updated Ondate_range 18 Jun 2026 10:27 AM IST
തമിഴ്നാട്ടിൽ 75,000 രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുംtext_fields
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News Summary - Farm loans up to Rs 75,000 to be waived in Tamil Nadu
ഗൂഡല്ലൂർ: നിലവിലെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളലിൽ കർഷകരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി 75,000 രൂപ വരെയെടുത്ത കൃഷി വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ കർഷകരുടെയും വായ്പ പൂർണമായി എഴുതിത്തള്ളണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
ആവശ്യം പൂർണമായി പരിഗണിക്കാത്തതിനാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. കർഷകരുടെ മുഴുവൻ കാർഷിക വയ്പകളും എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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