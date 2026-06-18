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    India
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 11:02 PM IST

    യു.എസ് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച നാവികന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ കുടുംബം

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    യു.എസ് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച നാവികന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ കുടുംബം
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    ദിയോറിയ (ഉത്തർപ്രദേശ്): ഹുർമുസിൽ ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപം കപ്പലിനുനേരെ യു.എസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരിൽ ഒരാളായ യു.പി സ്വദേശി ശിവാനന്ദ് ചൗരാസിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാതെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം.

    കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായ ശിവാനന്ദിന്റെ മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച ജന്മനാടായ ഗോരഖ്പുരിനടുത്ത സുരൗലി ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച​പ്പോളാണ്, ധനസഹായവും ആശ്രിതർക്ക് ജോലിയുമടക്കം നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന് കുടുംബം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപ വീതം ധനസഹായവും ആശ്രിതർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. കൂടാതെ ശിവാനന്ദിന് രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മൃതദേഹം ഏറെനേരം ആംബുലൻസിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ശേഷം ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് നിവേദനം സ്വീകരിച്ച് നടപടികൾ ഉറപ്പുനൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുടുംബം മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വിദേശ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയുടെ ടാങ്കറിൽ എൻജിൻ ഫിറ്ററായിരുന്നു ശിവാനന്ദ്. ജൂൺ 10നാണ് പലാവു പതാകയേന്തിയ ‘സെറ്റിബെല്ലോ’ എന്ന ടാങ്കറിനുനേരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്.

    കുടുംബത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ നാ​വി​ക​ൻ ശി​വാ​ന​ന്ദ് ചൗ​ര​സ്യ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്തു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി.

    അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ ല​ല്ലു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം യു.​പി​യി​ലെ ദി​യോ​റി​യ ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള ശി​വാ​ന​ന്ദി​ന്റെ വ​സ​തി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ അ​തീ​വ ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ട്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം ക​ട​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ശി​വാ​ന​ന്ദ് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ​തെ​ന്നും അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ ല​ല്ലു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ത​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത​താ​യും ശി​വാ​ന​ന്ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ രാം​പ്ര​വേ​ശ് ചൗ​ര​സ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദേ​ശ​ശ​ക്തി​യു​ടെ ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പൗ​ര​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നും ആ​രും കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ശി​വാ​ന​ന്ദി​ന് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ​ദ​വി ന​ൽ​കു​ക, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, ശി​വാ​ന​ന്ദ് എ​ടു​ത്ത വാ​യ്പ​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

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    TAGS:sailorsus attackFamilyrefuseUS sailsstrait of hurmuzIndia
    News Summary - Family refuses to accept the body of sailor killed in U.S. attack
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