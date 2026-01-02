Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅധ്യാപകർക്ക്...
    India
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:00 PM IST

    അധ്യാപകർക്ക് തെരുവുനായ്ക്കളെ എണ്ണാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്ന്; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡൽഹി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി
    Stray dog
    cancel
    camera_alt​പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് തെരുവുനായ്ക്കളെ എണ്ണാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും ദുരുദ്ദേശ്യപരവുമായ വിവരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡൽഹി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

    സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം പാലിച്ച്, സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് തെരുവുനായ്ക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചും ഉചിതമായ നടപടികളിലൂടെയും തടയുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയതെന്നും എന്നാൽ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രചാരണമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stray dogsschool teachers
    News Summary - fake info in social media that teachers were ordered to count stray dogs
    Similar News
    Next Story
    X