‘രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് കോമഡി ചെയ്യൂ’; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്text_fields
മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഹാസ്യാത്മകമായി അനുകരിച്ച സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഛാത്രോൻ കി ഗൂഞ്ച്’ പരിപാടിയുടെ വേദിയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രകളെയും നയങ്ങളെയും ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ‘സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ’ ആയി മാറുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വികലമായ നേതൃത്വം കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ‘തൊഴിലില്ലാത്ത’ അവസ്ഥയാണെന്നും, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോമഡി കലാകാരനായി മാറുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരു ജോലിയാകുമെന്നും ഫഡ്നാവിസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പൂർണമായും ‘കോമേഡിയന്മാരുടെയും ജോക്കർമാരുടെയും പാർട്ടി’ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറം പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശങ്കകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനാണ് പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെന്നും, രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നേതാക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് മോദിയുടെ വിദേശ നയം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റേജിലെ പ്രകടനം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ്.
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