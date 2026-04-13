Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപോ​ളി​ങ്...
    India
    Posted On
    date_range 13 April 2026 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 10:08 PM IST

    പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സം​വി​ധാ​നം; സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ക​മീ​ഷ​നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: വോ​​ട്ട് രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു​​മു​​മ്പ് വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​രു​​ടെ ബ​​യോ​​മെ​​ട്രി​​ക് വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ളും മു​​ഖം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യ​​ൽ സം​​വി​​ധാ​​ന​​വും പോ​​ളി​​ങ് ബൂ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ൽ ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടു​​ള്ള ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ​​യും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​ന്റെ​​യും പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം തേ​​ടി സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി.

    ബി.​​ജെ.​​പി നേ​​താ​​വ് അ​​ശ്വ​​നി കു​​മാ​​ർ ഉ​​പാ​​ധ്യാ​​യ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച പൊ​​തു​​താ​​ൽ​​പ​​ര്യ ഹ​​ര​​ജി​​യി​​ലാ​​ണ് ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് സൂ​​ര്യ​​കാ​​ന്ത്, ജ​​സ്റ്റി​​സ് ജോ​​യ്മ​​ല്യ ബാ​​ഗ്ചി എ​​ന്നി​​വ​​ര​​ട​​ങ്ങി​​യ ബെ​​ഞ്ച് നോ​​ട്ടീ​​സ് അ​​യ​​ച്ച​​ത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു സം​​വി​​ധാ​​നം ന​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് നി​​ല​​വി​​ലെ ച​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മാ​​റ്റം​​വ​​രു​​ത്തേ​​ണ്ടി വ​​രു​​മെ​​ന്നും രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​ന്റെ ഖ​​ജ​​നാ​​വി​​ന് വ​​ലി​​യ സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക ബാ​​ധ്യ​​ത ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​മെ​​ന്നും കോ​​ട​​തി നി​​രീ​​ക്ഷി​​ച്ചു. നി​​ല​​വി​​ൽ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ത് ന​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ക്കാ​​നാ​​വി​​ല്ലെ​​ന്ന് കോ​​ട​​തി ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു.

    അ​​ടു​​ത്ത പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നോ ഭാ​​വി​​യി​​ലെ സം​​സ്ഥാ​​ന നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ക്കോ ഇ​​ത്ത​​ര​​മൊ​​രു മാ​​ർ​​ഗം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ സാ​​ധി​​ക്കു​​മോ എ​​ന്ന് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ടെ​​ന്ന് കോ​​ട​​തി നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ച്ചു.

    ഹ​​ര​​ജി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ വി​​മു​​ഖ​​ത കാ​​ട്ടി​​യ കോ​​ട​​തി, ആ​​ദ്യം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ക​​മീ​​ഷ​​നെ സ​​മീ​​പി​​ക്കാ​​ൻ ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ര​​നോ​​ട് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. ക​​മീ​​ഷ​​ൻ മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കി​​യ ശേ​​ഷ​​വും ധ​​ന​​മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ബ​​ജ​​റ്റ് അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യോ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സ​​ഹ​​ക​​രി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​കും ഉ​​ചി​​ത​​മെ​​ന്ന് ബെ​​ഞ്ച് അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​പ്പോ​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന അ​​ഞ്ച് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​നെ​​യ​​ല്ല താ​​ൻ ഉ​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ര​​ൻ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​തോ​​ടെ വി​​ഷ​​യം വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​ൻ കോ​​ട​​തി സ​​മ്മ​​തി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. കേ​​സ് പി​​ന്നീ​​ട് പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ മാ​​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: polling booth, elections, supreme court, face recognition
    News Summary - Face recognition system in polling booths; Supreme Court notice to government and commission
    Next Story
    X