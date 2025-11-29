ജമ്മു-കശ്മീരിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം തേടിയെത്തിയ തീവ്രവാദികൾക്കായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ

ജമ്മു-കശ്മീരിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം തേടിയെത്തിയ തീവ്രവാദികൾക്കായി വ്യാപക തിരച്ചിൽtext_fields
ജമ്മു: ഉധംപുർ ജില്ലയിൽ, രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾക്കയി സംയുക്തസേന തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ബസന്ത്ഗഢിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ബേക്കർവാൾ കുടുംബത്തിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടി ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബസന്ത്ഗഢിന്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട വാസസ്ഥലമായ ചിംഗ്ല-ബലോത്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. വീട്ടുടമസ്ഥൻ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതായും സുരക്ഷ സേന പ്രദേശത്തേക്കെത്തിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സൈന്യവും ജമ്മു-കശ്മീർ പൊലീസും സി.ആർ.പി.എഫും സംയുക്തമായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ അവസാനമായി കണ്ട ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിലും ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. വനമേഖലയിൽ തീവ്രവാദികളുടെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ചിഗ്ല-ബലോത്ത പ്രദേശത്ത് സംശയാസ്പദമായ നീക്കമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ബക്കർവാൾ കുടുംബത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. കത് വ സെക്ടറിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്താൻ തീവ്രവാദികൾ പലപ്പോഴും നുഴഞ്ഞുകയറുകയാണ്.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശം നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും, ഒളിത്താവളങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനും, തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ജമ്മു ഡിവിഷനിലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന വനപാതകളിലൊന്നാണ്. കത് വ സെക്ടറിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്താൻ തീവ്രവാദികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാതയിലാണ് ബസന്ത്ഗഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദോഡ, കിഷ്ത്വാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അപകടകരമായ പർവത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതുവഴിയാണ്.
സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും വനപ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാൽപാടുകളും സാധ്യമായ വഴികളും കണ്ടെത്താൻ സ്നിഫർ ഡോഗുകൾ, യുഎവികൾ, പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ എന്നിവയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ തുടരാനും അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.ൃഇതുവരെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും നടന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഓപറേഷൻ തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
