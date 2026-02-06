Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 4:25 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 4:25 PM IST

    60 ലക്ഷം കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട എക്സൈസ് ഡെ. കമീഷണർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

    60 ലക്ഷം കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട എക്സൈസ് ഡെ. കമീഷണർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
    മംഗളൂരു: കൈക്കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയെത്തുടർന്ന് മാണ്ഡ്യ എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ (ഡി.സി) ആർ. നാഗശയനയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സിഎൽ-ഏഴ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് നാഗശയന 60 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സുന്ദർ എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് നടപടി.

    കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ അപേക്ഷകനായ സുന്ദറും നാഗശയനയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് എക്സൈസ് കമീഷണർ നാഗശയനക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.

    നാഗശയന ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശരിയാണെന്ന് പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ.

    TAGS:bribesuspension
    News Summary - Excise Deputy Commissioner suspended for demanding bribe of Rs 60 lakh
