Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമോദിക്കുകീഴിൽ പരീക്ഷാ...
    India
    Posted On
    date_range 11 May 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 11:00 PM IST

    മോദിക്കുകീഴിൽ പരീക്ഷാ സംവിധാനം തകർന്നു- കോൺഗ്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    മോദിക്കുകീഴിൽ പരീക്ഷാ സംവിധാനം തകർന്നു- കോൺഗ്രസ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ സി​ക്ക​റി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​മു​മ്പ് പ്ര​ച​രി​ച്ച മാ​തൃ​ക ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റി​ലെ 135 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ പേ​പ്പ​റു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് പ​ര​സ്യ​മാ​യി വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലേ എ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ ചോ​ദി​ച്ചു.

    2016, 2021, 2024, ഇ​പ്പോ​ൾ 2026 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഇ​തു​വ​രെ നാ​ല് ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും നീ​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഴി​മ​തി രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​വി ക​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഏ​ക​ദേ​ശം 23 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യാ​ണ് പ​ന്താ​ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി ശീ​ല​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ, പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തു​ക​യും പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ചാ മാ​ഫി​യ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു. ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​വി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​അ​ഴി​മ​തി പ​ര​മ്പ​ര എ​പ്പോ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രി​യ​ങ്ക ചോ​ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:central govtNEET UgQuestion Paper Leake
    News Summary - Examination system collapsed under Modi; Congress lashes out.
    Similar News
    Next Story
    X