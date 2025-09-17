Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 17 Sept 2025 9:36 PM IST
    date_range 17 Sept 2025 9:37 PM IST

    സൈബർ തട്ടിപ്പിനിരയായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും; മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു, മൂന്നിൽ നിന്നും പണം കവർന്നു

    sadananda gowda
    മംഗളൂരു: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കവർന്നതായി പരാതി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 75ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർ.എം.വി എക്സ്റ്റൻഷനിലെ ബി.ബി.എം.പി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഗൗഡ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണിത്.

    75 തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായും ഗൗഡ വെളിപ്പെടുത്തി. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി, എസ്‌ബി‌ഐ, ആക്സിസ് ബാങ്കുകളുടേതാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ. യുപിഐ ഇടപാടുകൾ വഴിയാണ് മോഷണം നടന്നത്. സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഗൗഡ പറഞ്ഞു.

    Cyber Crime, sadananda gowda, bank account, Cyber Fraud
    News Summary - Ex-CM Sadananda Gowda Loses Lakhs in Bank Account Cyber Fraud
