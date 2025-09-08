Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:22 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:22 PM IST

    ‘മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ’ എന്ന് വാഹനത്തിലൊട്ടിച്ച ചിലർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം -സുപ്രീംകോടതി

    Supreme Court
    ന്യൂഡൽഹി: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന സ്റ്റിക്കർ വാഹനത്തിൽ ഒട്ടിച്ച ചിലർ എന്തൊ​ക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ മഹേഷ് ലംഗയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം കേൾക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

    രണ്ട് കേസുകളിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുത്ത മഹേഷ് ലംഗക്കെതിരെ ഗുജറാത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ട്, എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചുവെച്ച ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം -ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു.

    ആദായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുതിയ എഫ്.ഐ.ആറിനെതിരെ ലംഗയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു. വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കപിൽ സിബലിന്റെ വാദിച്ചു. മഹേഷ് ലംഗക്കെതിരായ കേസുകളുടെ സാഹചര്യം വേറെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വേറെയും കേസുകളെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് കപിൽ സിബൽ വിയോജിച്ചു. ഗുജറാത്ത് ഹൈകോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് മഹേഷ് ലംഗ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    TAGS:journalistSupreme Court
    News Summary - Everyone knows what some people are doing by sticking journalist sticker on their vehicle -supreme court
