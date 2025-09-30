Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:46 PM IST

    മോദിയുമായി ഇ​നി അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന് അവസരമൊരുങ്ങിയാലും ഞാൻ ചോദിക്കും -‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ദാ​ഹം തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ...?’ -കരൺ ഥാപ്പർ

    karan thapar
    കരൺ ഥാപർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ വി​വാ​ദ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​നി​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും കു​റ്റ​ബോ​ധം തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​നി​യും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ അ​തേ സ​മീ​പ​നം​ത​ന്നെ​യാ​കും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ.

    അ​ന്ന​ത്തെ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​നി അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യം കി​ട്ടി​യാ​ൽ ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും ദാ​ഹം തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ, ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട്, കു​ടി​ച്ചോ​ളൂ’ എ​ന്നാ​കും ആ​ദ്യ ചോ​ദ്യ​മെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ടാ​ഗോ​ർ തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ര​സ്വ​തി നാ​ഗ​രാ​ജ​നു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ. വി​വാ​ദ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മോ​ദി ത​ന്നോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ശേ​ഷം അ​ഭി​മു​ഖം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ളൊ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. വി​വാ​ദ അ​ഭി​മു​ഖം പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്ത് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മോ​ദി​യു​മാ​യി അ​വ​സാ​നം സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ‘നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്‍റെ തോ​ളി​നു​നേ​രെ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തു’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​ഭി​മു​ഖം മൂ​ന്ന് മി​നി​ട്ട് തി​ക​യും​മു​മ്പ് താ​ങ്ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ര വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​വു​ക​യും പ​ല​വ​ട്ടം ​പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്​ താ​ൻ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ഭി​മു​ഖം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​വ​ട്ടം​കൂ​ടി പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാ​വ​രും മ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് താ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘അ​തു വി​ട്ടേ​ക്കൂ’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും കാ​ണാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് തയാറാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

