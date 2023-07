cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വം​ശീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബ്ര​സ​ൽ​സി​ലെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ആ​റ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘ഇ​ന്ത്യ, മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​​മേ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വോ​ട്ടി​നി​ടും. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ണി​പ്പൂ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ് ക്വാ​ത്ര വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ച​താ​യും ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

European Parliament to discuss Manipur; India said it was an internal matter