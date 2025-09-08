Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:02 PM IST

    ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ: മോദിയുമായി സംഭാഷണം നടത്തി ഉർസുല

    ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ: മോദിയുമായി സംഭാഷണം നടത്തി ഉർസുല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ (എ​ഫ്.​ടി.​എ) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ഡെ​ർ ലെ​യ്ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​മാ​യി ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​രാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് സം​ഭാ​ഷ​ണം.

    ട്രം​പി​ന്റെ തീ​രു​വ​യും പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ​യും കൂ​ടി 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യു.​എ​സ് ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കു​ണ്ടാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ടം മ​റ്റു വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് യൂ​റാ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ച​ർ​ച്ച. യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലെ ന​ഷ്ടം പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ തോ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​പ​ണി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ന്റെ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ വി​പ​ണി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​തി​ർ​പ്പു​യ​രു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. ക​രാ​ര്‍ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​യാ​ല്‍ യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍ യൂ​നി​യ​നി​ലെ 27 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​പ​ണി​ക​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വ്യാ​പാ​ര ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മാ​രോ​സ് സെ​ഫ്കോ​വി​ച്ചും കാ​ർ​ഷി​ക ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ് ഹാ​ൻ​സെ​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ 30ഓ​ളം പേ​രു​ണ്ടാ​കും. കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ശി​വ​രാ​ജ് സി​ങ് ചൗ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സം​ഘം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും.

    TAGS:Narendra ModiEuropean Union
    News Summary - EU Chief Ursula Talks to PM Modi Over FTA
