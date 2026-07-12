എഥനോൾ ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്; ഈ കമ്പനിയുടെ പമ്പുകളിൽ മാത്രം!text_fields
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏക പോംവഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ എക്സ്പി 100. ഊർജ്ജ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എഥനോൾ മിശ്രണം നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ, ബ്രസീൽ മാതൃകയിൽ സാധാരണ പെട്രോളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എഥനോൾ കലർപ്പില്ലാത്ത പെട്രോൾ തേടുന്നവർക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏക മാർഗ്ഗമാണ് എക്സ്പി 100. നൂറു ശതമാനം ഒക്ടൈൻ നിലവാരമുള്ള ഈ ഇന്ധനം എൻജിനുകളിലെ നോക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വാഹനത്തിന്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ആഡംബര കാറുകൾക്കും സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾക്കും വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും പഴയ വാഹനങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങളില്ല.
എങ്കിലും, സാധാരണ പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലിറ്ററിന് 140 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്നതും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പമ്പുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യതയുള്ളതും സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ഇന്ധനം അപ്രാപ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വിലയും ലഭ്യതക്കുറവും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും എഥനോൾ ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ തേടുന്നവർക്ക് മുന്നിലുള്ള മികച്ചൊരു ബദൽ മാർഗ്ഗമാണ് എക്സ്പി 100.
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