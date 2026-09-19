തുല്യ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തുല്യ വേതനം അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

തുല്യ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തുല്യ വേതനം അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഒരേ ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തുല്യ വേതനം ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. തുല്യ ജോലിയും തുല്യ മൂല്യമുള്ള ജോലിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും, വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇത് നിർണ്ണായകമാണെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കർ ദത്ത, ശീൽ നഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് രീതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയസമ്പത്ത്, ചുമതലകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം വിശാലമായ സമത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വേതന സമത്വം അവകാശപ്പെടാനാകൂ എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സമാനമായതോ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തതോ ആയ ജോലികൾ മറ്റ് ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവനക്കാരനും തുല്യ വേതനം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. നിയമനത്തിന്റെ ഉറവിടം, യോഗ്യത, അനുഭവം, നിയമന രീതി, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രകടമായ സമത്വം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരേ തസ്തികയിലുള്ളവർ സമാനമായ ജോലി ചെയ്താലും ഉത്തരവാദിത്തം, വിശ്വാസ്യത, രഹസ്യസ്വഭാവം എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ തർക്കത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. 1998-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈ അധ്യാപകർ, സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴിയോ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയോ വന്ന അധ്യാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയ ശമ്പള സ്കെയിലും അലവൻസുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ നേരിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും സ്ഥാനക്കയറ്റം വഴി വന്നവരും തമ്മിൽ അനുഭവസമ്പത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇവരുടെ അപ്പീൽ തള്ളുകയും, 2011-ലെ കേരള ഹൈകോടതി വിധി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ കൂടുതൽ അനുഭവസമ്പത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് സാധുവായ ഒരു മാനദണ്ഡമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഭരണഘടനയുടെ 14, 39(d) എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ കീഴിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള വിശാലമായ തത്വമായാണ് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം എന്ന ആശയത്തെ കോടതി കണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് സേവന നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലേക്ക് ഈ നിലപാട് മാറിവന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞത്, തുല്യ വേതനം എന്നത് ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയെയോ സ്വഭാവത്തെയോ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും മറിച്ച് വിശ്വാസ്യത, ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങിയ ഗുണപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണെന്നുമാണ്. ഒരേ തസ്തികയിൽ തുടരുകയും സമാനമായ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പോലും, ഉത്തരവാദിത്തം, വിശ്വാസ്യത, രഹസ്യസ്വഭാവം എന്നിവയിലെ ഡിഗ്രിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ശമ്പളം നൽകാം. വ്യവസ്ഥ ന്യായമായതും അതിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി യുക്തിസഹമായ ബന്ധമുള്ളതുമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം.
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