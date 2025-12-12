Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 12 Dec 2025 11:04 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 11:04 PM IST

    ജുഡീഷ്യറിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടരു​ത്: ഹരജിക്കാരന് ലക്ഷംരൂപ പിഴ ചുമത്തി സു​പ്രീം​കോടതി

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്രീം​കോടതിയിൽ ഹ​ര​ജി
    ജുഡീഷ്യറിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടരു​ത്: ഹരജിക്കാരന് ലക്ഷംരൂപ പിഴ ചുമത്തി സു​പ്രീം​കോടതി
    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ 2014ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​യെ ‘പൊ​രി​ച്ച്’ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് വോ​യ്‌​സ് ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി.

    ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 32 പ്ര​കാ​രം ഈ ​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ക​ടു​ത്ത ദു​രു​പ​യോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യെ താ​ഴ്ത്തി​ക്കെ​ട്ട​രു​​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന, ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ രോ​ഷാ​കു​ല​രാ​ണെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ ശി​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ ഒ​തു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​പ​ര​വും ഭാ​ഷാ​പ​ര​വു​മാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്ടി​ക്ൾ 30(1) പ്ര​കാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 2014ലെ ​വി​ധി.

    News Summary - "Enraged" Supreme Court Slaps Rs 1 Lakh Fine On NGO For "Crumbling Judiciary"
