Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:49 AM IST

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ: ഒ​ല സി.​ഇ.​ഒ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ: ഒ​ല സി.​ഇ.​ഒ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​ല സി.​ഇ.​ഒ ഭ​വി​ഷ് അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ അ​ട​ക്കം മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ കെ. ​അ​ര​വി​ന്ദ് (38 ) ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 28 പേ​ജു​ള്ള ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പ് ക​​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് ത​ന്നെ നി​ര​ന്ത​രം മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്കം ത​ട​ഞ്ഞു​​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ര​വി​ന്ദി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ശ്വി​ൻ ആ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​രോ​പ​ണം ക​മ്പ​നി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ജോ​ലി ​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​ര​വി​ന്ദ് ഒ​രു പ​രാ​തി​യും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:engineerLatest NewsBanglore NewsOla CEO
    News Summary - Engineers' suicide: Case filed against Ola CEO
