കോളജ് ആഘോഷത്തിനിടയിൽ അലങ്കാര ആർച്ച് തകർന്ന് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു; 14 പേർക്ക് പരിക്ക്

കോളജ് ആഘോഷത്തിനിടയിൽ അലങ്കാര ആർച്ച് തകർന്ന് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു; 14 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ഹൈദരാബാദ്: നാദർഗുൽ എം.വി.എസ്.ആർ എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നടന്ന ഡാന്തിയ ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിനി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും 14 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂറ്റൻ അലങ്കാര ആർച്ച് നിലംപൊത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയത്ത് 600-ലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനിയായ സോണ നാരായൺ ദാസ് ആണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ വൈദ്യുത ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വലിയ ആർച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. സാരമായി പരിക്കേറ്റ സോണയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തിൽ മരിച്ച സോണയുടെ സഹോദരി മീന നാരായൺ ദാസിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റ മറ്റ് 14 വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി മരിച്ച വിദ്യാർഥിനിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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