അകൽച്ച അവസാനിക്കുന്നു? ഡൽഹിയിൽ തരൂർ-രാഹുൽ-ഖാർഗെ നിർണ്ണായക ചർച്ച

അകൽച്ച അവസാനിക്കുന്നു? ഡൽഹിയിൽ തരൂർ-രാഹുൽ-ഖാർഗെ നിർണ്ണായക ചർച്ചtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അകൽച്ചയിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുതിർന്ന നേതാവും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ശശി തരൂർ. പാർലമെന്റ് ഹൗസിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച 30 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി പാർട്ടി വേദികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്ന തരൂർ, തന്റെ ആശങ്കകളും നിലപാടുകളും നേതൃത്വത്തെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത കാലത്തായി തരൂർ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെ സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മികച്ച പ്രസംഗമെന്ന് തരൂർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് തരൂരും പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കിയത്. കൂടാതെ 'ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ്' എന്ന പേരിൽ തരൂർ എഴുതിയ ലേഖനം ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മോദി സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ തരൂർ പുകഴ്ത്തിയതും, ബി.ജെ.പി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് കാരണമായി.
കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തരൂർ വിട്ടുനിന്നത് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും താൻ 16 വർഷമായി പാർട്ടിയോട് വിശ്വസ്തനാണെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തരൂരിന്റെ പരാതികൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2022ലെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെ മത്സരിച്ചത് മുതൽ തരൂർ നേതൃത്വവുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലായിരുന്നു. പുതിയ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ ഈ അകൽച്ച അവസാനിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത്.
