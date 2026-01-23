Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    23 Jan 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 10:45 PM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ തുടരണം -തമിഴ്നാട്

    mk stalin
    എം.കെ സ്റ്റാലിൻ

    Listen to this Article

    ചെ​ന്നൈ: ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​മേ​യം ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന ശ​ബ്ദ​വോ​ട്ടോ​ടെ പാ​സാ​ക്കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​െ​ക. സ്റ്റാ​ലി​നാ​ണ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി വി.​ബി-​ജി റാം ​ജി എ​ന്ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ​രി​ഷ്ക്ക​രി​ച്ച പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഹി​തം 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി, ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ജ​ന​വി​കാ​രം മാ​നി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ന​യ​ങ്ങ​ളും ന​യി​ച്ച പാ​ത​യും മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

