    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം ജേ​താ​വു​മാ​യ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലക്ക് വിട

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം ജേ​താ​വു​മാ​യ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലക്ക് വിട
    വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല

    റാ​യ്പൂ​ർ: ഹി​ന്ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം ജേ​താ​വു​മാ​യ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ ശു​ക്ല​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം സ​മ്പൂ​ർ​ണ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റാ​യ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി. മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 88 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​വാ​ഡി ശം​ശാ​ൻ ഘ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും നേ​താ​ക്ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ക​ൻ ശാ​ശ്വ​ത് ശു​ക്ല ചി​ത​ക്ക് തീ ​കൊ​ളു​ത്തി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ഷ്ണു ദി​യോ സാ​യ് വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ ശു​ക്ല​യു​ടെ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. നോ​വ​ലി​ലും ക​വി​ത​യി​ലും ചെ​റു​ക​ഥ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ബോ​കോ​വ് അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടി​യ​ത് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​ണ്.

    റാ​യ്പൂ​ർ എ​യിം​സി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ശു​ക്ല മ​രി​ച്ച​ത്. 1937ൽ ഛ​ത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ രാ​ജ്ന​ന്ദ്ഗാ​വോ​ണി​ലാ​ണ് ജ​ന​നം. ‘നൗ​ക​ർ കി ​ക​മീ​സ്’, ‘ഖി​ലേ​ഗ തോ ​ദേ​ഖേം​ഗെ’, ‘ദീ​വാ​ർ മേ ​ഏ​ക് ഖി​ർ​കീ ര​ഹ്തി ഥി’ ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ​സ്ത നോ​വ​ലു​ക​ൾ എ​ഴു​തി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ഴ​ലി​ച്ച​ത്. ‘നൗ​ക​ർ കി ​ക​മീ​സ്’ അ​തേ പേ​രി​ൽ മ​ണി കൗ​ൾ സി​നി​മ​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Vinod Kumar Shukla
    News Summary - Eminent Hindi Writer Vinod Kumar Shukla's Last Rites Performed With Full State Honours In Raipur
