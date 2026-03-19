    date_range 19 March 2026 11:20 PM IST
    date_range 19 March 2026 11:20 PM IST

    പാമ്പിൻ വിഷം കൊണ്ട് ‘മയക്കുമരുന്ന്’; യൂട്യൂബർക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​മ്പി​ൻ വി​ഷം കൊ​ണ്ട് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി ല​ഹ​രി പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ എ​ൽ​വി​ഷ് യാ​ദ​വി​നെ​തി​രാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​നും നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്, രാ​സ​ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) പ്ര​കാ​രം എ​ടു​ത്ത കേ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എം.​എം സു​ന്ദ​രേ​ശും എ​ൻ.​കെ സി​ങ്ങും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി.

    എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ യാ​ദ​വി​നെ​തി​രെ കേ​സ് എ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും പാ​മ്പി​ൻ വി​ഷം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ അ​ത് രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്. യാ​ദ​വ് ത​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ൽ പാ​മ്പു​ക​ളെ​യും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യാ​ദ​വി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന​ല്ല പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന കാ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല സ​മീ​പ​നം കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് യാ​ദ​വ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Snake VenomYouTuberIndia NewsElvish Yadav
    News Summary - Elvish Yadav Cleared of Legal Issues, Supreme Court Dismisses FIR Against YouTuber in Snake Venom Matter
