Madhyamam
    India
    18 Feb 2026 11:36 PM IST
    18 Feb 2026 11:36 PM IST

    37 രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർച്ച് 16ന്

    Assembly elections
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 37 രാ​ജ്യ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് 16ന് ​വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം മാ​ർ​ച്ച് അ​ഞ്ചാ​ണ്. സൂ​ക്ഷ്‍മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന മാ​ർ​ച്ച് ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കും. ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. മ​ഹാ​രാ​ഷ്‍ട്ര, ഒ​ഡി​ഷ, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ, അ​സം, ബി​ഹാ​ർ, ഛത്തീ​സ്‍ഗ​ഢ്, ഹ​രി​യാ​ന, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:rajya sabha election
