    Posted On
    date_range 25 April 2026 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 11:25 PM IST

    ബംഗാളിൽ പൊലീസിനെതിരെ നടപടിയു​മായി തെര. കമ്മീഷൻ

    ബംഗാളിൽ പൊലീസിനെതിരെ നടപടിയു​മായി തെര. കമ്മീഷൻ
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നു ​ശേ​ഷ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് അ​ഞ്ച് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​വും, നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഹാ​ർ​ബ​ർ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പനത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക​മീ​ഷ​നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും ത​മ്മി​ലെ പോ​ര് ശ​ക്ത​മാ​യ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പുതിയ ന​ട​പ​ടി​യും.

    TAGS:bengalElection CommissionPolice
    News Summary - Police commission takes action against Bengal police
