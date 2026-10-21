അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കമീഷൻ; ഉന്നതതല സംഘം മണിപ്പൂരിൽ

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കമീഷൻ; ഉന്നതതല സംഘം മണിപ്പൂരിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത വർഷം ആദ്യത്തോടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമീഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം മണിപ്പൂരിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. മണിപ്പൂർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഗോവ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പൂർണ സമിതി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും മുന്നോടിയായി സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘങ്ങളാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി അവലോകനം നടത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവലോകന സന്ദർശനം: വിവരങ്ങൾ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാനം, വോട്ടർപട്ടിക, പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ സജ്ജീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്
- ഉത്തരാഖണ്ഡ്: സംസ്ഥാനത്തെ അവലോകന സന്ദർശനം കമീഷൻ സംഘം ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി.
- പഞ്ചാബ്: ഒക്ടോബർ 28-നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സംഘത്തിന്റെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ഗോവ: ഗോവയിലെ ഫീൽഡ് സന്ദർശനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്; പുതിയ തീയതികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
- ഉത്തർപ്രദേശ്: 403 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സന്ദർശന തീയതികൾ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം; നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ
1950-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരു നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ആറ് മാസം മുൻപ് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കാനും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് അധികാരമുണ്ട്.
- ഉത്തർപ്രദേശ്: 403 അംഗ യു.പി നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അടുത്ത വർഷം മെയ് 22-നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
- മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ: 60 അംഗ മണിപ്പൂർ നിയമസഭ, 40 അംഗ ഗോവ നിയമസഭ, 117 അംഗ പഞ്ചാബ് നിയമസഭ, 70 അംഗ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭ എന്നിവയുടെ കാലാവധി 2027 മാർച്ച് മാസത്തിലെ വിവിധ തീയതികളിലാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണ-പോലീസ് തലവന്മാരുമായും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാകും കമീഷന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.