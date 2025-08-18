Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 6:56 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം; ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല, പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു

    കമീഷന്റെ പക്ഷപാതം തുറന്നുകാട്ടിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്
    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം; ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല, പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പ് വ​ഴി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന പ​തി​വ് വി​ട്ട് മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. മെ​ഷീ​ൻ റീ​ഡ​ബി​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യും സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച ക​മീ​ഷ​ൻ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ത്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പ് പ​റ​യു​ക. മ​റ്റൊ​രു മാ​ർ​ഗം രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് മു​ന്നി​ലി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ അ​ജ​ണ്ട എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും റാ​യ്ബ​റേ​ലി​യി​ലും അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് സ​ത്യ​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ൽ​ക​ണ​​മെ​ന്നോ, മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നോ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല. വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ആ​രോ​പ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രോ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം അ​ഞ്ചു വീ​തം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട് ഒ​രു​മി​ച്ച് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​യ​റ്റി​യ​ത്. എ​ല്ലാ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​മ​യം എ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നാ​ലു ത​വ​ണ​യാ​യി 20ൽ ​അ​ധി​കം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ 45 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കാ​ൻ നി​യ​മ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. 45 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി പി​ന്നി​ട്ട ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലാ​യാ​ലും ബി​ഹാ​റി​ലാ​യാ​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​രു​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യോ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​കേ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​ഗ്ന​മാ​യ പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സു​പ്ര​ധാ​ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ന്നും മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല. വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ത​ല​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ‘വോ​ട്ട് അ​വ​കാ​ശ യാ​ത്ര’ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​ത​ന്നെ ക​മീ​ഷ​ന്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Election Commission press conference; No response to allegations, key questions ignored
