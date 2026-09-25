'മാർക്ക് വിഐപി': ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താൻ ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ

'മാർക്ക് വിഐപി': ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താൻ ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികൾക്കിടയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരുടെ (ബി.എൽ.ഒ) ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ. 'മാർക്ക് വിഐപി' (Mark VIP) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വഴി പ്രമുഖരായ വോട്ടർമാരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും രേഖപ്പെടുത്താനും ബി.എൽ.ഒമാർക്ക് സാധിക്കും. 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ ഈ പുതിയ മാറ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
ഡൽഹിയിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ രാജ്യത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി എൽ.കെ. അദ്വാനി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, നിലവിലെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ എസ്.എസ്. സന്ധു എന്നിവർക്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് വിവരങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത്. 2002ലെ മുൻകാല എസ്.ഐ.ആർ രേഖകളുമായി ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പ്രമുഖരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനും അവരെ എളുപ്പത്തിൽ പട്ടികയുടെ ഭാഗമാക്കാനുമാണ് പുതിയ സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എങ്ങനെയാണ് 'മാർക്ക് വിഐപി' ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പരിശോധനക്കിടെ വോട്ടറെ ബി.എൽ.ഒ ആപ്പിൽ 'വിഐപി' ആയി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയും. ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (എ.ഇ.ആർ.ഒ), ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ (ഇ.ആർ.ഒ) എന്നിവർ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുടെ (സി.ഇ.ഒ) കാര്യാലയം ഇതിന് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകും.
ആരൊക്കെയാണ് വിഐപികൾ
എം.പിമാർ, എം.എൽ.എമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എന്നിവരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 3,000-ത്തോളം പേർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ 2018 മുതലുള്ള നിയമങ്ങളിലും 2023 മാർച്ചിലെ മാനുവലിലും വിഐപി വോട്ടർമാരെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.
പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി വിഐപി വോട്ടർമാരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, സാധാരണ വോട്ടർമാരെപ്പോലെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇവർക്കും നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണമായ ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് കമീഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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