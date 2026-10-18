'ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആർക്കും കഴിയില്ല; സി.ഇ.സി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോയേ തീരൂ': കോൺഗ്രസ്

'ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആർക്കും കഴിയില്ല; സി.ഇ.സി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോയേ തീരൂ': കോൺഗ്രസ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ 'തിരയാവുന്ന' ഫോർമാറ്റിൽ വോട്ടർപട്ടിക നൽകാനുള്ള കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ തീരുമാനം 'വോട്ട് കള്ളന്മാർക്കെതിരെ' രാജ്യം മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം കൊണ്ടുമാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ലെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് കമീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്ത മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അടിയന്തരമായി രാജിവെക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഡിജിറ്റലായി പരിശോധിക്കാവുന്ന വോട്ടർപട്ടിക ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കാൻ എട്ട് വർഷത്തെ നിഷേധം': ജയറാം രമേശ്
2018-ൽ മധ്യപ്രദേശിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാജ വോട്ടർമാരെ കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വോട്ടർപട്ടിക നൽകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ നിർത്തിവെച്ചതെന്ന് ജയറാം രമേശ് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു:
"വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വോട്ട് ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ രാജ്യം മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ ഒക്ടോബർ 15-ന് കമീഷന് നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സമ്മറി റിവിഷനിൽ തിരയാവുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ പട്ടിക നൽകാമെന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരവിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.
"ഓരോ തവണ വോട്ട് കൊള്ള പിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴും മോദി സർക്കാർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റാറുണ്ട്—പരിശോധിക്കാവുന്ന പട്ടികകൾ തടയൽ, വ്യാജ വോട്ടർമാരെ തിരുകിക്കയറ്റൽ, ഒടുവിൽ എസ്.ഐ.ആർ. എന്നാൽ ഇത്തവണ അതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല."
— ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി കൊണ്ടുമാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ലെന്നും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ ഐ.ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടിമുടി അഴിച്ചുപണിയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 13 കോടിയിലധികം വരുന്ന പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം അപകടത്തിലാക്കിയ വിവാദ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ഉടൻ മരവിപ്പിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
17 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ സമ്മറി റിവിഷൻ; അന്തിമ പട്ടിക ജനുവരി നാലിന്
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും വാർഷിക സ്പെഷ്യൽ സമ്മറി റിവിഷൻ നടത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
- അന്തിമ പട്ടിക: ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ജനുവരി നാലിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
- ഡിജിറ്റൽ & ഹാർഡ് കോപ്പി: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കരട്, അന്തിമ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളും ഹാർഡ് കോപ്പികളും ലഭ്യമാക്കും.
- സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഈ പട്ടികകൾ കൈമാറും. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇത് വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
ഈ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിവാദമായ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം അസമിൽ എസ്.ഐ.ആറിന് പകരം പ്രത്യേക റിവിഷനാണ് നടത്തിയത്.
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