തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുൾപ്പെട്ട സംഘത്തിനെ​ ചുമതല ഏൽപിച്ച്​ ബി.ജെ.പി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുൾപ്പെ​ട്ട സംഘത്തിന്​ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ചുമതല നൽകി ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മ​ന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനാണ്​ മധ്യപ്രദേശിന്‍റെ ചുമതല​. കഴിഞ്ഞ ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്​ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക്​ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്​ ഭൂപേ​​ന്ദ്ര യാദവ്​ ആയിരുന്നു. കേന്ദ്ര റെയി​ൽവെ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനാണ്​ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനെ സഹായിക്കാനുള്ള ചുമതല​. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന്​ ജോത്യരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അടർത്തിയെടുത്താണ്​ ബി.ജെ.പി ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്​. ശക്​തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നേരിടുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ തുടർഭരണത്തിന്​ ബി.ജെ.പി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്​.

ബി.ജെ.പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിന്‍റെ ചുമതല പാർലമെന്‍റ്​ കാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്കാണ്​. നിതിൻ പട്ടേലും കുൽദീപ് ബിഷ്‌ണോയിയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പോരാണ്​ രാജസ്ഥാനിൽ ബി.ജെ.പി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഓം മാത്തൂരിനാണ്​ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ചുമതല​. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയുമുള്ള പ്രകാശ് ജാവദേക്കറിനാണ്​ തെലങ്കാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചുമതല. തെലങ്കാനയിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബണ്ടി സഞ്ജയിനെ മാറ്റി പകരം കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡിയെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ ഛത്തീസ്​ഗഢ്, തെലങ്കാന ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്​. ഛത്തീസ്​ഗഢിൽ 7,600 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ്​ മോദി തറക്കല്ലിടുക. 2019ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മോദി ഛത്തീസ്​ഗഢ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത നിർമാണം, സയൻസ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലിൽ 6,100 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും Show Full Article

News Summary -

Election: BJP has given the responsibility to the team of Union Ministers in the states