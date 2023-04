ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം പോയില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന്​ ഷിൻഡെ കരഞ്ഞുപറഞ്ഞു -ആദിത്യ താക്കറെ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ വി​മ​ത നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ​യെ ക​ണ്ട്​ ക​ര​ഞ്ഞ​താ​യി ആ​ദി​ത്യ താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ബി.​ജെ.​പി​ക്കൊ​പ്പം പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ന്നെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ ക​ര​ഞ്ഞ​ത്. ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റ്​ (ഗി​താം) ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്​ കാ​മ്പ​സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ദി​ത്യ. ഷി​ൻ​ഡെ​യും വി​മ​ത എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ പ​കു​തി​പേ​രും സി.​ബി.​ഐ, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ പ​ക്ഷ നേ​താ​വും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ഞ്ജ​യ്​ റാ​വു​ത്തും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യു​മാ​യി ഷി​ൻ​ഡെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലും വ​ന്നി​രു​ന്ന​താ​യി റാ​വു​ത്ത്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ന​മ്മ​ൾ ബാ​ൽ​താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ ശി​വ​സൈ​നി​ക​രാ​ണെ​ന്നും ഇ.​ഡി സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ ഷി​ൻ​ഡെ വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ന്നും റാ​വു​ത്ത്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

