Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകർണ്ണാടകയിൽ കക്ക...
    India
    Posted On
    date_range 24 May 2026 5:51 PM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 7:26 PM IST

    കർണ്ണാടകയിൽ കക്ക വാരാന്‍ പുഴയിലിറിങ്ങിയ എട്ട് പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കർണ്ണാടകയിൽ കക്ക വാരാന്‍ പുഴയിലിറിങ്ങിയ എട്ട് പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു
    cancel

    ഉത്തരകന്നഡ: കർണ്ണാടകയിലെ ഉത്തരകന്നഡ ജില്ലയി കക്ക വാരാന്‍ പുഴയിലിറങ്ങിയ എട്ട് പേർ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഷിരാലി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള തട്ടേ ഹക്കലു പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. പതിനാലോളം പേരാണ് കക്ക വാരലിനായി പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയത്.

    സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ട ചിലർ പുഴയുടെ ആഴമേറിയ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവരു അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ കാണാതായവർക്കായി രക്ഷാസേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും പുഴയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പലരും കക്ക വാരലിൽ പരിചയസമ്പന്നരായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ എത്രപേർക്ക് നീന്തൽ അറിയാമായിരുന്നെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. പ്രദേശത്തുണ്ടായ മഴയെത്തുടർന്ന് പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് വർധിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaDeathnewsmussel
    News Summary - Eight people drowned after entering the river to collect clams in Karnataka.
    Similar News
    Next Story
    X