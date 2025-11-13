Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:30 PM IST

    ബൊട്സ്വാനയിൽനിന്ന് എട്ട് ചീറ്റകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

    ബൊട്സ്വാനയിൽനിന്ന് എട്ട് ചീറ്റകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്
    ബൊ​ട്സ്വാ​ന​യിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്ന ചീറ്റയെ ക്വാറന്റീനിൽ വിടുന്നു

    Listen to this Article

    ഗ​ബ​റോ​ൺ: ബൊ​ട്സ്വാ​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡു​മ ഗി​ഡി​യ​ൻ ബോ​ക്കോ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന് പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി എ​ട്ട് ചീ​റ്റ​ക​ളെ കൈ​മാ​റി. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ബൊ​ട്സ്വാ​ന​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ചീ​റ്റ​ക​ളെ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ക​ല​ഹാ​രി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ചീ​റ്റ​ക​ളെ ക്വാ​റ​ന്റൈ​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വം​ശ​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച ചീ​റ്റ​ക​ളെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ്ര​മ​മാ​യ ‘പ്രോ​ജ​ക്ട് ചീ​റ്റ’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. 2022-23ൽ ​ന​മീ​ബി​യ​യി​ൽ നി​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 20 ചീ​റ്റ​ക​ളെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:CheetahBotswana
    News Summary - Eight cheetahs from Botswana to India
